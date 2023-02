Juventus agli ottavi di Europa League se… Tutte le combinazioni in vista del ritorno col Nantes

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Laha pareggiato per 1-1 contro ile non è un risultato positivo indelin casa dei francesi, eccoleper il passaggio. Nell’andata dei playoff di2022/2023, infatti, i bianconeri segnano con Vlahovic, ma subiscono poi il pareggio di Blas e sono sfortunatissimi in fase offensiva con pali e traverse. Risultato che comunque lascia tutto aperto: servirà una vittoria con qualsiasi risultato alla squadra di Allegri, in caso contrario se dovesse arrivare una sconfitta sarebbe eliminazione certa, col pareggio, con qualsiasi punteggio, si andrebbe ai supplementari e in caso ai rigori, visto che è stata cancellata la regola secondo la quale il gol ...

... nella cornice dell'Allianz Stadium di Torino, andrà in scena- Nantes , gara di andata dello spareggio per l'accessoottavi di finale dell' Europa League 2022 - 2023 ; calcio di inizio ...... per questa tre giorni dedicataimpegni internazionali, quella che vede di fronte lae il Nantes per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. La grinta di Allegri - ...

Plusvalenze Juve, membro del Collegio di Garanzia risponde agli attacchi sui social Corriere dello Sport

Quanto vale vincere l'Europa League per Roma e Juventus Social Media Soccer

Juventus-Nantes 1-1: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Juventus, agli atti la lettera “segreta” di Paratici a Cristiano Ronaldo Il Sole 24 ORE

Ecco quanto potrebbe incassare la Juventus se dovesse accedere agli ottavi di finale di Europa League Tutto Juve

Per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League, ai giallorossi serviranno due reti al ritorno, in programma tra una settimana. Juventus-Nantes 1-1 In un Allianz Stadium gremito, la Juventus ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...