Juve sfortunata e deludente | solo 1-1 col Nantes | negato rigore ai bianconeri al 98'

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La via per la Champions si complica. Così Massimiliano Allegri, dopo la penalizzazione di 15 punti che ha praticamente tagliato fuori...

... purtroppo ha avuto una stagioneper tutti questi infortuni - risponde il classe 1989 - mentre non me la sento di consigliare ad Adrien se restare o meno alla, è una decisione che ...... purtroppo ha avuto una stagioneper tutti questi infortuni - risponde il classe 1989 - mentre non me la sento di consigliare ad Adrien se restare o meno alla, è una decisione che ...

Juventus-Nantes: video, gol e highlights Sky Sport

LIVE TJ - JUVENTUS-NANTES 1-1 - Chiesa sfiora il gol, Allegri cambia: entrano Locatelli e Kostic Tutto Juve

Europa League: Juventus-Nantes - Calcio Agenzia ANSA

Juve-Nantes, le pagelle di CM: Chiesa scatenato e sfortunato ... Calciomercato.com

Salisburgo-Roma 1-0, gol e highlights: due legni giallorossi, poi decide Capaldo all'88' Sky Sport

Le pagelle di Juventus-Nantes 1-1 con i voti e il tabellino dell'andata dei playoff di Europa League 2022/2023 ...23.00 - FINISCE QUI! Solo un 1-1 per la Juventus che non riesce a vincere e mastica amaro nell'andata contro il Nantes. Avanti con il gol di Vlahovic, i bianconeri si sono fatti raggiungere nella ripr ...