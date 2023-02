Juve | non basta Vlahovic | 1 - 1 col Nantes a Torino E il Var fa infuriare Allegri

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L'Europa è ancora amara per la: contro ilfinisce 1 - 1, è tutto aperto per il ritorno in Francia tra una settimana. Il gol diviene vanificato dal pari di Blas nella ripresa, poi ...

Al quinto minuti di recupero il Var richiama l'arbitro al monitor: tocco di mano di Centonze in seguito al colpo di testa di Bremer. Pinheiro ...Le parole di Massimiliano Allegri dopo il pareggio dellacontro il Nantes nell'andata dello spareggio per l'Europa League Il tecnico della, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dei bianconeri contro il Nantes nella gara d'andata dello spareggio per l'Europa League. Di seguito le sue parole. ...

Allegri furibondo, Bonucci entra in campo: la rabbia Juve a fine partita per il rigore non dato La Gazzetta dello Sport

Calvo: "Allegri centrale nel progetto Juve. Uefa Non abbiamo paura. Pogba importante" Tuttosport

Juve, Calvo: "Non temiamo sanzioni dalla Uefa. Allegri centro del nostro progetto" Sport Mediaset

Futuro Rabiot, la Juve non si arrende e offre il rinnovo alle stesse cifre attuali (7 milioni a... Tutto Juve

Allegri, conferenza Juve-Nantes: "Europa obiettivo. In A avremmo 46 punti, non 44" Tuttosport

La Lazio batte 1-0 il Cluj in dieci. Pareggio beffa per la Juve contro il Nantes. Il Salisburgo beffa la Roma. la Fiorentina travolge il Braga ROMA - Nel segno di Ciro Immobile la Lazio supera 1-0 il ...EUROPA LEAGUE - In pieno recupero, con la Juventus che cercava il gol vittoria nell'andata dei sedicesimi di finale contro il Nantes, clamorosa polemica su un ...