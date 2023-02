Juve-Nantes | le pagelle di CM | Chiesa scatenato e sfortunato Fagioli errore fatale | Paredes il solito flop

(Di venerdì 17 febbraio 2023)ntus-1-1ntus Szczesny 6: non è chiamato a reali inteventi. Danilo 6: sempre dove deve essere. Bremer 5,5: domina per pi&...

... nel finale dell'andata degli spareggi di Europa League chiusa sull'1 - 1 dalla Juventus colall'Allianz Stadium. E al tecnico furibondo si sono aggiunte le proteste di Leonardo Bonucci, ...... che valgono l'accesso agli ottavi, la Juventus si fa imporre il pari 1 - 1 dala Torino. Azione Di MariaChiesa - Vlahovic, il serbo porta avanti la(13'). Al 60' Blas gela i bianconeri ...

Juventus-Nantes 1-1, gol e highlights. Pari nell'andata del playoff di Europa League Sky Sport

Juve-Nantes diretta: Blas risponde a Vlahovic, ma quel rigore negato... Corriere dello Sport

Chiesa e l’incredibile occasione in Juventus-Nantes: traversa, riga, palo ma niente gol Tuttosport

Juve-Nantes: Sky, Dazn o Tv8 Dove vederla in tv e in streaming La Gazzetta dello Sport

Pagelle Juve Nantes: Paredes recidivo, Di Maria fuori categoria VOTI Juventus News 24

Finale intensissimo in Juventus-Nantes, andata dei playoff di Europa League: l'arbitro Pinheiro richiamato al Var non concede il rigore ma fischia fallo ...Tutto rimandato al 23 febbraio in Francia per l'accesso agli ottavi di Europa League.TORINO (ITALPRESS) - E' finito in parità il primo atto di Juventus-Nantes, spareggio di Europa League per accedere ...