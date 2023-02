Juve - Nantes | l' amarezza di Marchisio dopo il pari | ' Loro sono 13in Ligue 1'

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il pareggio maturato ieri trantus eha amareggiato l'ambiente bianconero, con i tifosi ospiti chetornati in Francia colmi di entusiasmo per essere riusciti a evitare la sconfitta all'...

Il pareggio maturato ieri tra Juventus eha amareggiato l'ambiente bianconero, con i tifosi ospiti che sono tornati in Francia colmi di entusiasmo per essere riusciti a evitare la sconfitta all'Allianz Stadium . Tra i delusi dal ...Claudio Marchisio ha sempre lanel cuore e il rammarico per il clamoroso 1 - 1 casalingo colnel playoff di Europa League traspare evidente dal suo post su Twitter. L'ex 'Principino' bianconero si è inizialmente ...

Moviola Juventus-Nantes: rigore negato, l’arbitro Pinheiro è da 4 Tuttosport

Juve-Nantes, dalla sfiga di Chiesa agli errori arbitrali: le ironie social dei tifosi Corriere dello Sport

Juve-Nantes, le pagelle: Di Maria e Chiesa al top, Bremer sfortunato Tuttosport

Juve-Nantes, Marchisio esalta Danilo e attacca: "Era rigore ma il -15 è l'ingiustizia vera" Tuttosport

Singolare coro dei tifosi del Nantes nei confronti della Juventus in occasione della gara di Europa League. "Serie B, Serie B" si ascolta dagli spalti. Anche in Francia conoscono bene le ultime vicend ...Il pareggio maturato ieri tra Juventus e Nantes ha amareggiato l'ambiente bianconero, con i tifosi ospiti che sono tornati in Francia colmi di entusiasmo per essere riusciti a evitare la sconfitta all ...