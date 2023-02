Juve | la delusione di Danilo per il pari | ‘Era rigore netto | sul gol preso c’entra Bremer’ | Europa League

(Di venerdì 17 febbraio 2023) 2023-02-17 00:37:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Intervenuto sui canali di Sky Sport,, difensore dellantus, si è soffermato suldei bianconeri inal cospetto del Nantes: “Abbiamo iniziato bene, poi siamo calati e il Nantes ne ha approfittato – l’analisi del brasiliano -. Sapevamo che avevano giocatori di qualità e veloci davanti, noi dobbiamo migliorare le scelte quando arriviamo in attacco. Serve che diventiamo più cattivi. Il gol? Se Bremer non fosse scivolato avremmo difeso diversamente, potevamo pure scivolare meglio. Poi però abbiamo provato a riprendere il match, l’atteggiamento è stato quello giusto”. Sulnon assegnato nel ...

La Juventus sta soffrendo e non poco l'assenza di Dybala; senza l'argentino, i bianconeri non potranno più replicare una cosa del passato.EUROPA LEAGUE - I voti ai protagonisti della gara di andata dei play-off: bianconeri incapaci di affondare. Bremer ancora una volta approssimativo.