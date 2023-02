Juve | Di Maria svela il proprio futuro | 'Non stiamo parlando del rinnovo'

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Angel Di, attaccante dellantus, ha parlato a ESPN Argentina affrontando l'argomento relativo al suo: "Non ho preferenze...

Angel Di, esterno argentino della, ha rilasciato un'intervista su quello che potrebbe essere il suo futuro Intervistato da ESPN Argentina, durante la trasmissione Futbol 90, Angel Diha ...Commenta per primo Il futuro di Angel Dicontinua ad essere nebuloso . L'attuale giocatore della Juventus è in scadenza di contratto il ... Non ho parlato con la, né con altri club . Cerco di ...

Di Maria sulla Juve e sul futuro: "Sono felice qui, non ho parlato con nessuno" Tuttosport

Juve, Di Maria allo scoperto: "Qui sono felice, ma in futuro..." Corriere dello Sport

Di Maria: "Alla Juve sono felice, ma non stiamo parlando del rinnovo" - Sportmediaset Sport Mediaset

Juve, Di Maria: "Qui sto bene. Rinnovo Non ho parlato con la Juve, né con altri club. Vedremo" TUTTO mercato WEB

JUVE, DI MARIA: "FELICE QUI, MA NON STIAMO PARLANDO DEL RINNOVO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Angel Di Maria lascerà la Juve al termine di questa stagione Ci sono tre opzioni nel futuro del Fideo: i dettagli Il futuro di Angel Di Maria è ancora tutto da scrivere, con il Fideo incerto sulla su ...Angel Di Maria di sicuro vestirà la maglia della Juve sino a giugno, poi si vedrà. L'accordo con i bianconeri è solo annuale perché ...