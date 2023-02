(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il Manchester United si è inserito nella corsa a. Sul laterale del Valladolid c'è anche la, come scrive Football...

Nel frattempo, tanto vale provare a vincere e rimettere piede in un territorio che lanon frequenta dal 1 maggio 2014: primoil Nantes, match di andata stasera a Torino e ritorno ...Al netto di quelle che saranno le sorti del progetto in relazione alle vicende giudiziarie che vedono coinvolta la società bianconera, tra lae Conte c'è sempre un enormechiamato ...

Juve, c'è un ostacolo per Fresneda | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Europa League, Juventus-Nantes: designato l'arbitro Tuttosport

Juventus, il baby talento vola in Premier: pronti 25 milioni CalcioMercato.it

Di Maria, l’Angel Juve e famiglia a Superga Tuttosport

LIVE Juventus-Nantes 0-0: fischio d'inizio allo Stadium Sportitalia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.12 Termina qui il match d’andata dei sedicesimi di Europa League tra Juventus e Nantes sul punteggio di 1-1. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire il m ...Finisce 1-1 a Torino. Bianconeri in vantaggio con una combinazione del tridente, poi il pari di Blas. Sfortunati Chiesa e Di Maria. Nel recupero mano di Centonze ma l'arbitro sanziona la spinta di Bre ...