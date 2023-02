Juve | bocciato l’arbitraggio di Pinheiro

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) I giornali sportivi boccianodel portoghesein-Nantes; più di un dubbio sul rigore non dato nel finale Dopo il pareggio di ieri piovono critiche suldi-Nantes. Non è piaciuta la direzione del fischietto portoghese,. La media voto sui giornali italiani sportivi è impietosa: 4.25. LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Rischia tantissimo al 13’ della ripresa il già ammonito Castelletto per un intervento falloso su Vlahovic al limite dell’area,non se la sente di lasciare in dieci il Nantes per quasi un tempo. Al 5’ di recupero il Var Martins richiama l’arbitro al monitor per un possibile fallo di mano di Centonze in elevazione con Bremer masanziona un fallo (dubbio) in attacco del ...