Juve | Allegri sempre più a rischio | il clamoroso sostituto

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Massimilianopiù in bilico sulla panchina dellantus, specialmente se dovesse uscire dall'Europa League Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport,si gioca il futuro sulla panchina dellantus nella gara di ritorno contro il Nantes. Nel caso in cui dovesse uscire dall'Europa League, la dirigenza potrebbe optare per un cambio di guida tecnica a fine stagione. Ilsarebbe Antonio Conte, in scadenza con il Tottenham e con grande voglia di tornare in Italia ed allantus.