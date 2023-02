Juve | Allegri nervoso | 'Chiacchierate di niente | parlano i numeri Solo 1-0? Tutte c'

, l'incredibile rigore negato dall'arbitro Pinheiro La decisione dell'arbitro portoghese farà ...La 'parata' di Centonze era sicuramente da punire con il calcio di rigore per la squadra di...Detto in sintesi: ladura troppo poco e in Europa ci vuole intensità fino alla fine. Juventus Et voilà Massimilianosceglie il tridente d'attacco - Di Maria, Vlahovic e Chiesa - e il ...

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha così commentato il pareggio a sorpresa della Juventus contro il Nantes ...TORINO - Una Juventus europeista, che ritorna a sfoggiare il 4-3-3, perde l’occasione di ipotecare gli ottavi di Europa League pareggiando 1-1 contro il Nantes. Non basta il sinistro di Vlahovic, che ...