Julian Assange – Colpirne uno per educarne cento | il nuovo spettacolo con Alessandro Di Battista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023)UNO PERIlconDiDiripercorre a teatro le incredibili vicende del giornalista, fondatore del sito WikiLeaks e privato della libertà per aver fatto il suo lavoro: dare notizie.Dalla pubblicazione dei documenti segreti che provano i crimini di guerra di diverse nazioni, Stati Uniti in testa, alle denunce subite passando per gli anni da rifugiato politico nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra fino all’arresto e alla detenzione nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh.da 12 anni non vede la luce del sole e oggi rischia ...