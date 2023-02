Judo | incredibile vittoria per Antonio Esposito | avversario squalificato perché aveva addosso il cellulare!

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Episodio davvero clamoroso (ma non del tutto inedito) e piccolo colpo di fortuna per, che ha superato gli ottavi di finale del Grand Slam Tel Aviv 2023 dinella categoria fino a 81 kg grazie ad una dinamica molto particolare. Il suo, il greco Theodoros Demourtsidis, è stato infattidopo soli 26? per aver cominciato il combattimento con il cellulare all’interno del suogi. Il 28enne napoletano, quarta testa di serie del tabellone israeliano,sconfitto in precedenza l’ucraino Sergii Krivchach raggiungendo così in semifinale di Pool il n.182 del ranking mondiale Demourtsidis. Il 23enne ellenico, dopo aver battuto all’esordio il turkmeno Shatlyk Seyitmuradov, si è poi reso protagonista di un’ingenuità ...

