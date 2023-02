Judi Dench ha perso quasi del tutto la vista | Memorizzare le mie battute è quasi impossibile

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L'attrice, che da tempo soffre di una malattia degenerativa che le sta facendo perdere la, ha svelato che le èimparare ledei suoinaggi.ha condiviso un aggiornamento sulla sua salute spiegando che, ormai, non vede più e le sta diventando davvero difficile imparare ledei progetti in cui deve recitare. Durante la nuova puntata del The Graham Norton Show, l'icona del cinema, che ora ha 88 anni, ha condiviso qualche dettaglio relativo alla sua situazione. Parlando del modo in cui si prepara prima di arrivare sul set,ha spiegato. "Mi è diventatoimparare le ...