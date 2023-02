Jordan Rising Stars stanotte in tv | programma | orari e diretta streaming NBA All-Star Game 2023

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Parte questa notte il week-end dell’All-, che quest’anno fa tappa alla Vivint Arena di Salt Lake City, nello Utah. Come da tradizione si inizia con le giovani stelle, in campo per il ‘’ divise per l’occasione in quattro diverse squadre. Pau Gasol, Joakim Noah e Deron Williams hanno fatto le rispettive scelte di selezione e le loro tre squadre sfideranno una quarta, costituita da giocatori della G-League e allenati da Jason Terry. Tra i protagonisti in campo anche Paolo Banchero, che indosserà la maglia della squadra allenata dal catalano ex Lakers. IL FORMAT – Si giocheranno due semifinali: Team Pau contro Team Deron e Team Joakim contro Team Jason. In entrambe le gare vince chi arriva per primo a 40. Le due vincitrici si sfideranno in finale, dove si ...

IL PROGRAMMA (ORARI ITALIANI) Notte tra venerdì 17 e sabato 18 febbraio Ore 03:00 -Stars Games Notte tra sabato 18 e domenica 19 febbraio Ore 02:00 - All - Star Saturday Night con gara ...Paolo Banchero sarà in campo non solo il venerdì nella sfida delStars con il triangolare tra le tre squadre con i talenti del primo e del secondo anno NBA, ...Clarkson, Walker Kessler e ...

NBA All-Star Weekend begins today with the celebrities and rising stars showing off their skills in Salt Lake City. He's 60 today and he remains the benchmark for every great achievement in American sports and culture. The great and the good of the NBA gather in Salt Lake City over the next three days for their All