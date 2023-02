John Wick 4 | Keanu Reeves sostiene l’uscita del film al cinema

(Di venerdì 17 febbraio 2023)4, anticipazioni. In un’intervistala scelta di far uscire il suo prossimoal. Arrivano le ultime anticipazioni su4, nuovodella saga con il popolarecome protagonista. L’attore torna aldopo l’ultimo Matrix Resurrection, pellicola che è molto legata alla storia del

Ana de Armas è stufa dei film d'azione e dopo lo spin - off di, Ballerina , si fermerà con il genere, almeno per il momento. Una decisione arrivata dopo una serie di progetti che l'hanno particolarmente impegnata da quel punto di vista. Un esempio ...Cinema4, il trailer ufficiale (ITA) mostra un nuovo manipolo di nemici da affrontare Di Nadia Lucchesi - 16 Febbraio 2023 12 L'uscita di4 si sta avvicinando e le notizie corrono velico, ...

John Wick 4 - Il trailer finale italiano Best Movie

John Wick 4: ecco il trailer finale del film d'azione con Keanu Reeves BadTaste.it Cinema

Ballerina, Ana de Armas: "Lo spinoff di John Wick sarà il mio ultimo film d'azione" Movieplayer

John Wick 4, Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD - Film (2023) ComingSoon.it

Trama: In una New York iperreale, John Wick è uno spietato sicario che un giorno tra la folla incontra la donna della sua vita e decide di smettere. Cinque anni più tardi la moglie muore e per non las ...John Wick 4 è il nuovo capitolo del franchise con Keanu Reeves ex killer professionista costretto ancora a combattere per proteggere la sua famiglia ...