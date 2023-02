Jenna Ortega condurrà una puntata del Saturday Night Live a marzo

(Di venerdì 17 febbraio 2023), star della serie tv Netflix Mercoledì,unadel. La stagione 48 dello show televisivo è stata finora ricca di eventi, e il divertimento è destinato soltanto a continuare con l’annuncio di nuovi entusiasmanti conduttori. Ad aggiungersi al già annunciato Woody Harrelson come prossimi conduttori sono il tight end dei Kansas City Chiefs e recente vincitore del Super Bowl Travis Kelce, e la star di Wednesday,; il trio si alternerà alla guida dello show rispettivamente dal 25 febbraio all’11. Woody Harrelson darà il via allo show il 25 febbraio, il che segnerà la sua quinta apparizione a SNL. Harrelson promuoverà il suo prossimo ...

A metterci del suo, l' hype creatosi intorno al personaggio di Wednesday Addams - Mercoledì - interpretato danella serie tv Netflix Wednesday , che ha debuttato sulla celebre ...È imparentata con Gina Rodriguez Perché si trova in Nuova Zelanda Qual è stato il suo primo film A cosa sta lavorando in questo momentoha solo vent'anni ma ha già raggiunto il successo internazionale per il suo ruolo da protagonista nella serie Netflix Wednesday , prodotta da Tim Burton , in cui interpreta Mercoledì ...

Mercoledì: cos'è successo durante le riprese a Jenna Ortega Libero Tecnologia

Jenna Ortega risponde alle domande più cercate sul web WIRED Italia

Watch Jenna Ortega risponde alle domande del web | Autocomplete Interview WIRED Italia

Jenna Ortega e il crollo emotivo sul set di "Mercoledì": «Mi strappavo i capelli» Io Donna

Jenna Ortega, look e stile gothic-chic della protagonista di “Mercoledì” Io Donna

Da Jenna Ortega a Elodie, ecco le migliori ispirazioni gothic look 2023 Il look gotico una volta era riservato a una nicchia, principalmente adolescenti amanti della musica rock e metal. Ma così come ...Per calarsi nel personaggio, infatti, Jenna Ortega ha iniziato due mesi prima del ciak a studiare musica e a prendere confidenza con la scherma. Poi l’arrivo sul set dove si è ritrovata a far fronte a ...