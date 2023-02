Jaguar Land Rover lancia un Engineering Hub in Italia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) ROMA -, in collaborazione con la sua Filialena,unHub totalmente basato in. Il team di ingegneri svilupperà sistemi di assistenza alla guida e ...

ROMA -Rover, in collaborazione con la sua Filiale Italiana, lancia un Engineering Hub totalmente basato in Italia. Il team di ingegneri svilupperà sistemi di assistenza alla guida e lavorerà ...Portata a casa la partnership con Nvidia i due storici marchi britannici accelerano sullo sviluppo delle tecnologie per l'AI al volante. Cosa farà l'Engineering hubRover di Bologna Nelle scorse settimane avevamo riportato l'indiscrezione, ormai ufficializzata, della volontà della casa automobilistica Tata Motors di investire in Europa in un impianto ...

Un Engineering Hub tutto italiano per Jaguar Land Rover - Attualità Agenzia ANSA

JAGUAR LAND ROVER E BNP PARIBAS LANCIANO NUOVI ... Jaguar Land Rover

Land Rover aumenta la produzione della Defender Motor1 Italia

Jaguar Land Rover: Bolloré paga il rosso e la crisi dei chip AlVolante

Jaguar Land Rover: ordini a livello record per il gruppo inglese MotoriSuMotori

I marchi britannici dopo la partnership con Nvidia accelerano sullo sviluppo delle tecnologie per l'AI al volante. Cosa farà l'Engineering hub Jaguar Land Rover di Bologna ...L’azienda Britannica punta sul know-how italiano per sviluppare servizi ed esperienze nel campo dell’A.I. e della guida autonoma. Circa 50 I nuovi posti di lavoro riservati a ingegneri nel campo del s ...