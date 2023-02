(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “I lavoratori dellanon si piegheranno a nessun tipo di ‘ricatto’ che potrebbe essere presentato come soluzione ai licenziamenti”. Così i delegati sindacali dello stabilimento di Marcianise (Caserta) della multinazionale, che in una nota mettono nero su bianco quella che sarà la loro posizione alconvocato aldel Made in Italy per il 23 febbraio, a pochi giorni dalla scadenza di fine mese della cassa integrazione – non più prorogabile – e dal probabile avvio dei licenziamenti per 190 dipendenti, su 430 in totale, da parte della direzione aziendale. I lavoratori, tramite i delegati sindacali interni della Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) e le segreterie delle sigle dei metalmeccanici e confederali, avevano chiesto alad ...

Alle vertenze già in atto che vedono i dipendenti dellae di quelli che sono fuorusciti dalla ... hanno deciso di mettere in atto la protesta dopo la riunione, in mattinata, deicon i ...Eppure, all'inizio della scorsa settimana le Rsu dellainsieme aiavevano chiesto di anticipare la riunione del tavolo per non perdere ulteriore tempo e giungere a decisioni ...

Jabil: sindacati verso il tavolo al Ministero, 'no a ricatti' - Campania Agenzia ANSA

Jabil, sindacati: 190 licenziamenti dal 1 marzo, silenzio dal Governo Il Diario del Lavoro

Jabil, sindacati: 190 licenziamenti dal 1 marzo, silenzio governo Agenzia askanews

Jabil:sindacati, lavoratori esasperati.Mimit anticipi tavolo Agenzia ANSA

Jabil, sciopero a scacchiera no-stop Attesa per l'incontro al Ministero ilmattino.it

"I lavoratori della Jabil non si piegheranno a nessun tipo di 'ricatto' che potrebbe essere presentato come soluzione ai licenziamenti". (ANSA) ...E' stato convocato il 23 febbraio al ministero per le Imprese e il Made in Italy il tavolo sulla vertenza Jabil, la multinazionale americana ... Ad annunciarlo è stata la sottosegretaria Fausta ...