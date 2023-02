‘Iuvenes translatores’ | la Campania rappresenterà l’Italia a Bruxelles

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Sarà laa rappresentare quest’annoalla premiazione del concorso “Iuvenes translatores”, promosso dalla Commissione europea. Tra 2883 partecipanti, chiamati a misurare le loro competenze scegliendo tra due delle 24 lingue ufficiali dell’UE, sono stati selezionati 27 vincitori, uno per ogni Paese dell’Unione; la migliore traduttrice italiana è risultata la diciassettenne Ginevra Mingione, che frequenta la classe 5a C dell’indirizzo Scientifico del Liceo “Renato Cartesio” di Giugliano-Villaricca. A comunicarlo è una nota dell’Ufficio scolastico regionale diretto da Ettore Acerra. Per l’Istituto, un risultato eccezionale, considerato che altri due studenti, sempre dello Scientifico, hanno ricevuto una menzione speciale: Teresa Chianese, della 4a A, e Mattia Coraggio, della 5a A. “Sono veramente orgogliosa”, commenta la Dirigente ...