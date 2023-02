Italia-Inghilterra al Maradona | i prezzi dei biglietti per la Nazionale a Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il percorso delladi Roberto Mancini per le qualificazioni a EURO 2024 verrà inaugurato aallo Stadio Diego Armando. Gli azzurri scenderanno in campo contro l’giovedì 23 marzo alle ore 20:45. FOTO: Getty Images,Sul sito ufficiale della FIGC è stato pubblicato il comunicato relativo alla vendita dei, che avrà inizio a partire dalle ore 11 di lunedì 20 febbraio in prelazione per chi possiede la Vivo Azzurro Membership Card e dalle 12 di mercoledì 22 per tutti. Isaranno disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. La FIGC prosegue la politica dipopolari: sono previsti tagliandi a partire da 14 euro e agevolazioni riservate ...