Isola dei Famosi 2023 | svelato il nome del primo concorrente che il pubblico conosce bene

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Dopo la conclusione del Grande Fratello Vip 7, che dovrebbe avvenire entro la fine di marzo o al massimo agli inizi di aprile, il lunedì in prima serata su Canale 5 prenderà il via la nuova edizione de L’deicondotta da Ilary Blasi con gli opinionisti Enrico Papi (che prenderà il posto che lo scorso anno fu di Nicola Savino, che nel frattempo ha lasciato Mediaset) e la confermatissima Vladimir Luxuria. E a quanto è stato reso noto, c’è già ildelche nel corso dell’ultima edizione dell’era molto spesso ospite in studio! Di chi si tratta?dei, ilnaufrago ufficiale è Luca Di Carlo Nonostante manchi ancora più di un mese all’inizio ...