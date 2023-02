Iran | tornano le proteste in tutto il Paese

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Migliaia diiani sono tornati in piazza in diverse città per manifestare contro le autorità della Repubblica islamica. E' la più grande protesta da settimane. Le dimostrazioni segnano i 40 giorni dall'esecuzione di due uomini accusati di essere legati alle. I video mostrano le manifestazioni nella capitale Teheran e nelle città di Arak, Isfahan, Izeh nella provincia di Khuzestan e Karaj, secondo il gruppo Human Rights Activists in. Cori dei dimostranti contro la Guida Supremaiana, l'Ayatollah Ali Khamenei.