Iran | la giocatrice di scacchi che rifiuta di indossare il velo

Sara Khadem e' unadi scacchi iraniana di 25 anni. Dopo aver partecipato senza velo ai campionati mondiali ...come una dimostrazione di sostegno alla causa delle proteste scoppiate in...... "Le persone che protestano per le strade sono fonte di ispirazione per me e per molti altri", racconta la giovane che non può tornare inperché sarebbe arrestata. Nell'intervista la...

Sara Khadem e' una giocatrice di scacchi iraniana di 25 anni. Dopo aver partecipato senza velo ai campionati mondiali organizzati dalla ...La decisione dei Sara Khadem di partecipare al Campionato mondiale senza hijab le è costata un mandato di arresto: "Se lo indosso non sono più io". Ora vive in Spagna assieme al figlio e al marito ...