iPhone 15 Pro mostra in alcune immagini i cambiamenti dei modelli 2023

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Mancano ancora sette mesi almeno alla presentazione della serie15 ma già se ne parla e ci sonodi quello che potrebbe essere il design dei prossimi. Secondo disposizioni dell’Unione europea, anche Apple dovrà dotare i suoi device dell’ingresso USB di tipo C. Il design non cambia molto rispetto ai2022 per quanto vieneto dai rendering di15 Pro.con USB C in Europa, è ufficiale15 Pro, cosa ci dicono i render Alcuni rendering di15 Pro apparsi online ci danno la possibilità di dare un primo sguardo all’estetica della prossima serie di smartphone Apple. La collaborazione tra 9to5Mac e l’artista 3D freelance Ian Zelbo ha ...