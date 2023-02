iPhone 15 Pro | la porta USB-C si mostra in un’immagine

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Rita da un leaker, la foto immortala la USB-C di un15 Pro contornata da una cornice che sembra in titanio spazzolato. Apparse anche le immagini di rendering del telefono derivate dai progetti per le custodie....

Chi è alla ricerca del miglior smartphone sulla piazza, probabilmente sa già che dovrà orientarsi verso un14Max . D'altra parte, però, chi è intenzionato a comprarlo sa che, in Italia, dovrà spendere almeno 1.489 euro per la versione a 128GB fino ad arrivare a 2.139 euro per la versione a 1TB. ...Un noto leaker con una storia limitata ma accurata ha condiviso quella che sostiene essere una foto 'reale ravvicinata' della porta USB - C dell'15. Poche ore fa 9To5Mac ha postato i primi render dell'15e ora qualcuno ha pubblicato un'immagine dell'oggetto reale. Il leaker @URedditor , che ha un curriculum stellare ma ...

Maxi-leak per iPhone 15 Pro: trapelano i render, avrà USB-C e pulsanti allo stato solido! Everyeye Tech

iPhone 15 Pro: render basato su un modello CAD conferma il nuovo design HDblog

Un rumor su iPhone 15 Pro insiste: le cornici saranno più sottili! SmartWorld

Quanto costa a Apple produrre un iPhone 14 Pro Max Tom's Hardware Italia

Apple Watch 7, iPhone 14 Pro, Smart TV, robot e altro | Migliori offerte del giorno HDblog

Questo specifico file CAD proviene da una fabbrica fuori dalla Cina che apparentemente è la prima a ottenere questi file.iPhone 14 Pro (128 GB) è il miglior iPhone che si possa comprar oggi su Amazon; lo pagate solo 1229,00€ al posto di 1339,00€.