Io sono Leggenda 2 | la trama si ispirerà a The Last of Us | rivela lo sceneggiatore

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Will Smith viaggerà ancora di più nel futuro per Io2. Loe produttore Akiva Goldsman ha dichiarato che il videogioco e la serie HBO Theof Us hanno ispirato direttamente ladel film. Il vincitore del premio Oscar come miglior attore sarà il protagonista del sequel dell’amato thriller del 2007, che si svolgerà 20-30 anni dopo gli eventi del primo film. “Questo inizierà qualche decennio dopo rispetto al primo.ossessionato da ‘Theof Us’, dove vediamo il mondo solo dopo l’apocalisse ma anche dopo un lasso di tempo di 20-30 anni“, ha dichiarato Goldsman a Deadline. “Si vede come la terra si riappropria del mondo e c’è qualcosa di bello nella domanda: “Quando l’uomo si allontana dall’essere l’inquilino principale, cosa ...

Concerti Jethro Tull in Italia nel 2023: aggiunta una data Il gruppo britannico,del folk ... I bigliettiin vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Il nuovo ...... questa terza stagione " il messaggio disperato di un amico perduto da tempo attira la... Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski e Dylan Massini ...

Io sono leggenda 2 si baserà sul finale alternativo del primo film e sarà ispirato a The Last of Us BadTaste.it Cinema

Constantine e Io sono Leggenda, partono i lavori per i sequel HDblog

Io sono leggenda 2: svelato come tornerà nel sequel il personaggio di Will Smith, morto nel primo film Best Movie

Io Sono Leggenda 2, confermato il sequel del film con Will Smith Sky Tg24

Io sono leggenda 2 ispirato a The Last of Us, Will Smith tornerà 'semplicemente' in vita Everyeye Cinema

Il finale alternativo del primo film sarà utilizzato per dare vita a Io Sono Leggenda 2, che sarà fortemente ispirato a The Last of Us ...Dal film del 1966 alla versione seriale disponibile su Sky e NOW: Matthias Schoenaerts è il protagonista di uno show tra nuovi mondi e tanti personaggi.