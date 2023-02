Inzaghi | le critiche prima dell’Udinese Ricordo dell’incubo sostituzioni

Leggi su inter-news

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nella settimana della partita contro l’Udinese sono ricominciate le solitenei confronti di Simone. L’allenatore dell’Inter non ha un precedente felice con i friulani, lamezz’ora alla Dacia Arena da incubo.– La partita con l’Udinese non evoca bei ricordi per Simone. Nel girone d’andata il match contro i friulani ha segnato forse il punto più basso della stagione dell’Inter. Proprio la squadra di Andrea Sottil ha iniziato a far parlare in quel di Milano di crisi. Il tecnico piacentino ha ricevuto le primedella stagione subito dopo quella sconfitta, ritenuta in quel momento difficile da digerire perché scontro diretto. L’Udinese viaggiava a ritmi di Champions League, l’Inter invece perdeva la sua terza partita in sette giornate. ...