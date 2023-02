Inter | Thuram il Nome per il Dopo Lukaku | Offerta e Concorrenza

(Di venerdì 17 febbraio 2023) I tedeschi hanno altre priorità, ma l’è pronta a dare la caccia a Marcus! È un affare che si sta riaprendo! L’torna alla carica per Marcus, già prima sceltal’addio di Romelunel 2021. Il figlio di Lilian è in scadenza con il Borussia Monchengladbach, e può scegliere già adesso la sua nuova squadra. I nerazzurri hanno già formulato la loro, come scenario alternativo al deludente– un treno che ripassa – in caso di mancato rinnovo del prestito. Concorrenti e— L’deve vedersela con una nutrita schiera di avversari. Il Bayern Monaco sembra aver allentato la presa sul francese, per cullare il sogno Harry Kane e in subordine Kolo Mouani. Ma non ...

Commenta per primo L'non molla Marcus, è lui l'obiettivo a parametro zero per rinforzare l'attacco. L'addio al Borussia Monchengladbach è ormai segnato per l'attaccante francese, in scadenza di contratto e ...Calciomercatocontinua ad essere in cima alla lista dei desideri nerazzurri, ma la concorrenza del Bayern aumenta L'continua a seguire Marcus, ma la strada per l'attaccante francese ...

Inter, è Thuram il nome per il dopo Lukaku: l'offerta è già sul tavolo, incognita Bayern La Gazzetta dello Sport

Thuram, l'Inter spinge. E lui manda segnali Calciomercato.com

VIDEO – L’Inter accelera per Marcus Thuram: c’è l’offerta sul piatto Passione Inter

Nuove voci sull'Inter. E Marcus Thuram 'pensa' all'Imperatore Adriano Fcinternews.it

Inter, nuovo assalto per Thuram. Presentata offerta da 5 milioni più bonus, Bayern defilato fcinter1908

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Calciomercato Inter, i nerazzurri provano a mettere la freccia per Thuram: svelata la loro prossima mossa Fatta eccezione per Romelu Lukaku, giocatore del cui futuro se ne riparlerà a giugno, è Marcus ...