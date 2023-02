Inter | per Udinese e Porto la carica dei tifosi | tutto esaurito in arrivo in una – SI

Leggi su inter-news

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L’avrà ottimi numeri suinelle prossime due partite in casa. Sportitalia indica a quali cifre si arriverà contro l’in Serie A e contro ilin Champions League. IL DATO – Quasi 150.000 spettatori per le prossime due partite dell’, contro. È la cifra che anticipa Sportitalia, a poco meno di quarantotto ore dall’appuntamento di Serie A coi friulani. Sabato alle 20.45 dovrebbero essere appena sotto i settantamila, con la vendita dei biglietti che prosegue. Per l’andata degli ottavi di Champions League di mercoledì (ore 21) si va invece verso ilesuarito. In questo caso si andrebbe a quota 75.000.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...