Inter | Mkhitaryan | “Pazzesco vincere due derby in 18 giorni | contenti Milano sia nerazzurra”

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “duein 18è una cosa pazzesca, volevamo vincerli entrambi: il primo voleva dire conquistare la Supercoppa italiana. Con la fiducia acquisita in quella partita, ci siamo buttati suldi campionato: eravamo prontissimi, giocavamo in ‘casa’ con i nostri tifosi e abbiamo di nuovo dimostrato che meritavamo di. Le sensazioni sono veramente incredibili e siamochesia”. Henrikh, centrocampista dell’, parla così nell’vista concessa al programma ‘1 vs 1’ in onda sulla piattaforma Dazn. “I primi critici siamo noi stessi, sapevamo dove avremmo potuto migliorare a inizio stagione, ci siamo parlati e capiti – aggiunge -. Alla fine ...