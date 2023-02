Inter | l’Udinese ha uno specifico punto di forza | sfida da non sottovalutare

Leggi su inter-news

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nell’anticipo del sabato sera l’si scontrerà controper la partita valida per la giornata numero ventitre di Serie A. I nerazzurri non possono assolutamentegli ospiti, che hanno un importantedi– Gli anni passano, i giocatori partono marimane una squadra estremamente fisica. L’ha già dimostrato di soffrire squadre di giocatori alti e fisici, la partita di domani potrebbe essere insidiosa. Una rosa che si può permettere due difensori su tre sopra il metro e novanta, con centrocampisti poco mobili ma molto duri. Da Walace a Sandi Lovric fino a Tolgay Arslan, favorito per partire dal primo minuto (vedi articolo). In attacco c’è poi Beto, giocatore da un metro e novantaquattro di altezza ...