Inter | Inzaghi | 'Barella | grande carica che lo fa innervosire' Su Lautaro e l'atteggiamento della squadra

Il tecnico dell', Simone, alla vigilia del match contro l' Udinese valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato ai microfoni del canale tematico nerazzurro: '...1 Simone, allenatore dell', parla alla vigilia del match fra i nerazzurri e l'Udinese. Di seguito le sue parole, come riportate dal sito ufficiale dell'. Contro la Sampdoria l'ha ...

Inter, Inzaghi: “Ora 3 gare importantissime. Barella Tiene tantissimo alla causa” fcinter1908

Simone Inzaghi, "alibi finiti": diktat dell'Inter, perché ora può saltare Liberoquotidiano.it

Inter, Inzaghi verso l'Udinese: "Con la Samp sfortunati, torniamo a vincere" - Sportmediaset Sport Mediaset

Inzaghi: "Udinese, Porto e Bologna tre partite importantissime. Barella tiene all'Inter, la carica lo... Fcinternews.it

Inzaghi: "Pensiamo solo all'Udinese. Barella tiene molto alla causa, massima fiducia in lui" La Gazzetta dello Sport

Le parole dell'allenatore dell'Inter Inzaghi alla vigilia della partita contro l'Udinese Dopo il pareggio contro la Sampdoria, l'Inter torna in campo per la partita contro l'Udinese, valida per la ...MILANO (ITALPRESS) – “Sono tre partite importantissime, tutte in una settimana. Dovremo essere bravi ad affrontarle nel migliore dei ...