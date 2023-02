Inter agli americani! Arriva la svolta | Zhang deciso E si parla di annuncio

Leggi su inter-news

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Possibileper quanto riguarda la cessione dell’. La strada solcata è quella americana,infatti sarebbe pronto a cedere. L’addirittura in estate? Occhio alla possibilelegata alla cessione dell’. Il club potrebbe presto diventare di un fondo americano. A riportarlo Gianni Visnadi nell’edizione online del Giornale. Nonostante le continue smentite die dirigenza, in realtà le due banche americane (Goldman Sachs e Raine Group) sono ormai al lavoro da un bel pezzo per individuare nuovi acquirenti che possano aiutare il gruppo Suning nella gestione del club. A Milano ne sono sicuri: c’è un fondo di investimento certo e l’affare si chiuderà in estate.– invischiato anche con diversi ...