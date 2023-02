Intelligence Nato | ' Mosca fatica a montare l' offensiva'

(Di venerdì 17 febbraio 2023) I russi stanno affrontando "enormi difficoltà" nel mettere in piedi l'di febbraio in occasione del primo anniversario del conflitto in Ucraina. E' quanto riporta l'sugli ...

I russi stanno affrontando "enormi difficoltà" nel mettere in piedi l'offensiva di febbraio in occasione del primo anniversario del conflitto in Ucraina. E' quanto riporta l'sugli ultimi sviluppi. A Bakhmut gli ucraini sono "sotto pressione" ma i russi stanno pagando "costi astronomici" in termini di vite umane, con circa "2.000 soldati" morti solo lo ...Stando a fonti dell', ogni progresso di 100 metri sul terreno nel Donbass costa oltre 2100 vite di soldati russi (200 ogni cento iarde). Numeri che in quasi un anno si sono tradotti ...

