(Di venerdì 17 febbraio 2023) Durante l’allenamento in vista della gara contro il Lecce il centravantiDuvanha subito un bruttoBrutte notizie in casa Atalanta: durante l’allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia il centravanti colombiano Duvanha riscontrato una lesione di primo grado della coscia destra. La domanda sorge spontanea: per quanto tempo starà fuori? Attualmente risulta chestarà fuori per almeno 2 settimane, di conseguenza saltando le partite contro Lecce tra due giorni e Milan (settimana prossima). L'articolo proviene da Calcio News 24.

sv) Højlund 6,5: si fa notare meno del compagno di reparto nel primo tempo. Nella ... Fa fronte senza problemi alle assenze e all'di Hateboer. Tatticamente non concede nulla all'...Al 39' Sarri ha poi perso peril suo miglior difensore, Romagnoli: è diventato più ... De Roon 6.5, Koopmeiners 7, Zappacosta 7.5 - Lookman 7.5 (44' st Boga sv), Hojlund 7.5 (44' st...

Atalanta: nuovo infortunio per Zapata Fantacalcio ®

Atalanta, nuovo infortunio per Zapata: lesione di primo grado del muscolo semimembranoso TUTTO mercato WEB

Atalanta, nuovo stop per Duvan Zapata: ecco i tempi di recupero Calcio in Pillole

Infortunio Zapata, stop per l'attaccante dell'Atalanta. I tempi di recupero Calcio News 24

Infortunio Zapata, cosa filtra e le novità in vista di Atalanta-Sampdoria FantaMaster

Non c'è pace per Duvan Zapata. L'attaccante dell'Atalanta ha riportato infatti un nuovo infortunio. Gli esami a cui è stato sottoposto ...Ecco la diagnosi sull’infortunio, riportata da TMW: “Ancora brutte notizie per Duvan Zapata e per l’Atalanta: in allenamento il colombiano ha rimediato una lesione di primo grado del muscolo ...