Incidenti stradali a Salerno | il Codacons | “Saremo parte civile nei processi”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ilsi costituiràneiper i due omicidiavvenuti a”. È quanto afferma in una nota Matteo Marchetti, vice segretario nazionale delin relazione ai due investimenti mortali avvenuti da inizio 2023 a. “È giusto che vengano accertate tutte le responsabilità sia degli autori materiali, ricordo che entrambi si trovavano sulle strisce pedonali, ma anche le omissioni di coloro che sono preposti a garantire la sicurezza sulle strade”, ha aggiunto Marchetti per il quale “proprio le ultime azioni messe in campo dal Comune dicostituiscono la prova delle omissioni precedenti”. Ilnei giorni scorsi ha avuto anche un ...

