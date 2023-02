Inchiesta TPI – Uccisi dalle aspettative | la strage degli studenti che si tolgono la vita

Leggi su tpi

(Di venerdì 17 febbraio 2023) «Io e Francesco eravamo amici. Ci siamo conosciuti durante la nostra adolescenza: frequentavamo la stessa compagnia e la stessa località di villeggiatura, PianaAlbanesi. Francesco era un ragazzo che si dedicava molto allo studio, ma nessuno di noi avrebbe mai pensato che lo vivesse così male. Ci ha preso tutti alla sprovvista». «Era al terzo anno di Economia all’Università di Palermo: a marzo ci sarebbe stata l’ultima sessione per laurearsi in tempo, a lui però mancavano ancora cinque esami. Pretendeva molto da se stesso, non accettava voti bassi, un 18 per lui era una sconfitta. C’erano alcune materie che non riusciva a superare, e questa cosa lo faceva sentire umiliato, frustrato, fuori posto. Me ne parlò sul bagnasciuga, una delle poche volte che riuscimmo a farlo uscire la scorsa estate». «Da un po’ di tempo si era incupito, era sempre chiuso in casa a ...