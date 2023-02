INAUGURAZIONE UFFICIALE DI ESPERIENZA EUROPA CON DEDICA A DAVID SASSOLI

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Venerdì 17 febbraio, dalle ore 14.00, a Roma sarà inaugurato il centroper conoscere in modo interattivo il funzionamento delle istituzioni europee. Con l'occasione verrà scoperta la ...

Venerdì 17 febbraio, dalle ore 14.00, a Roma sarà inaugurato il centro Esperienza Europa per conoscere in modo interattivo il funzionamento delle istituzioni europee. Con l'occasione verrà scoperta la ...Anche il CSV di Padova e Rovigo ha preso parte all'dello scorso 29 gennaio. L'anno di ... Conclusa la visita, si è svolta la celebrazionedi apertura dell'anno da Capitale, con ...

Inaugurazione ufficiale di Esperienza Europa con dedica a David ... Agenzia ANSA

Nuovi arredi della Biblioteca Civica: inaugurazione ufficiale sabato 25 Comune di Casale Monferrato

Cerimonia di inaugurazione dell'A.A. 2022-2023 della Scuola ... Governo

Trasloco in corso, la biblioteca resterà chiusa dal 20 al 24 febbraio ... Comune di Empoli

CONSERVATORIO - Cerimonia d'Inaugurazione Comune di Novara

Venerdì 17 febbraio, dalle ore 14.00, a Roma sarà inaugurato il centro Esperienza Europa per conoscere in modo interattivo il funzionamento delle istituzioni europee. Con l’occasione verrà scoperta la ...La biblioteca comunale Renato Fucini sarà chiusa al pubblico dal 20 al 24 febbraio per le operazioni di trasloco necessarie prima dell’inaugurazione ufficiale del 25 febbraio, evento che inizierà alle ...