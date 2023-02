Inaugura il Green Club 2 0 | campi di padel e calcetto a Giugliano

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 17 febbraio 2023)die diper il nuovo volto del, un luogo in cui sport, benessere e divertimenti s’incontrano a servizio di tutti. Taglio del nastro per il nuovo progetto che promette di essere un punto di riferimento di tutta l’aria nord. Un luogo in continua evoluzione e pronto a rinnovarsi di L'articolo Teleitalia notizie da Napoli e dall'Italia.