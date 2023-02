In Habilita Zingonia arriva la prima cabina audiometrica

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Inè stata installata unache permetterà di arricchire il servizio di otorinolaringoiatria con la possibilità di sottoporsi all’esame audiometrico, così come già avviene inSan Marco a Bergamo. Abbiamo incontrato la Dott.ssa Eleonora Niedda, tecnico audiometrico di entrambe le sedi, per chiederle in cosa consista questo esame. “Laconsente di effettuare l’audiometria tonale, l’audiometria vocale e l’esame impedenzometrico: sono tre esami complementari i cui risultati aiuteranno lo specialista nell’effettuare la diagnosi. L’esame audiometrico tonale serve per quantificare e qualificare la perdita uditiva, quindi per capire l’entità e la sede dell’eventuale deficit. L’esame audiometrico vocale, invece, ...

Una volta giunti i soccorsi, i pazienti sono stati trasportati all'ospedale di Romano, per poi essere trasferiti all'Istitutodiintorno alle ore 20,15, dove sono stati sottoposti ...Sono stati trasportati d'urgenza in ambulanza all'ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII, per poi essere trasferiti all'Istituto diper un trattamento di ossigeno terapia in regime ...

Habilita: arriva un nuovo Punto Prelievi presso il Gewiss Stadium BergamoNews.it

Braciere in cucina: due persone intossicate a Romano di Lombardia BergamoNews.it

Malfunzionamento della caldaia, intossicato 16enne: trattamento in camera iperbarica BergamoNews.it

Pneumologia nelle sedi Habilita di Bergamo e Zingonia Prima Treviglio

Habilita, a Zingonia nuovo ambulatorio di Medicazioni Avanzate L'Eco di Bergamo

Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...