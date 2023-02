In giro con pistola clandestina Arrestato 51enne

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nel corso di una rapida e difficile operazione la Polizia di Stato haun noto pregiudicato tarantino di 51 anni, armato dicon il colpo in canna, perché presunto responsabile del reato di detenzione illegale di arma e relativo munizionamento. I Falchi della Squadra Mobile, nella loro costante azione di controllo del territorio, avevano acquisito notizie sulla presenza di un soggetto, già condannato per omicidio e rapina a mano armata, che era all’interno di un circolo ricreativo in stato di evidente agitazione ed armato di. Immediato è stato l’intervento: divisi in due equipaggi, sono riusciti a circoscrivere la zona, sita all’interno del complesso delle cosiddette “case bianche” al Quartiere Paolo VI. L’uomo è stato individuato ed invitato ad uscire dal locale per un controllo. L’atteggiamento ...