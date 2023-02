Imprese | Banca Cf+ nel 2023 punta a raddoppiare i finanziamenti

(Di venerdì 17 febbraio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Il termometro della situazione è quello che ci dà il Pil, che nel 2022 è in crescita. Finalmente, dopo il periodo buio abbiamo una situazione macroeconomica che nel 2022 misura un segno positivo”. Lo ha detto Iacopo De Francisco, amministratore delegato e direttore generale diCF+, ex Credito Fondiario, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy, rispondendo a una domanda sullo stato di salute del tessuto imprenditoriale italiano.“Nello specifico – ha continuato – abbiamo alcune situazioni che vanno bene, immaginiamo i servizi e il turismo che sono tornati a livelli pre-crisi, e alcune situazioni che sono oggettivamente in difficoltà”, ha aggiunto parlando anche del “mondo delle costruzioni e dell'edilizia connessi a questa situazione che si sta generando del Superbonus”. “Questa situazione di incertezza ...

