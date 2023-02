Immobile torna al gol | la Lazio batte 1-0 il Cluj in 10 Sarri sorride in Conference

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Laritrova il gol di Ciroe in dieci uomini si aggiudica il primo round dello spareggio diLeague contro il. All’Olimpico finisce 1-0 grazie al gol del bomber biancoceleste, che non segnava da cinque partite e perc’è motivo di guardare con ottimismo al match di ritorno in Romania. La differenza tecnica tra le due squadre è eloquente, ma la gara si complica improvvisamente al 15?. Patric commette fallo su Krasniqi (il giocatore lodato daalla vigilia) al limite dell’area. L’arbitro inglese Pawson giudica la chiara occasione da gol e il check del VAR gli dà ragione: c’è il rosso per il difensore spagnolo. Eè costretto a reinventare una formazione che ha più titolari che riserve. Dentro Gila in difesa e fuori un ...

La Lazio batte il Cluj 1 - 0 grazie alla rete di, cheal gol dopo tanto tempo (causa Mondiale e infortuni). Biancocelesti stoici, considerando l'espulsione di Patric al 15'. Tutto aperto però per il ritorno dei playoff di Conference ...

Basta un gol di Ciro Immobile per battere il Cluj all’Olimpico nell'andata del play-off di Conference League. Un match che si è fatto subito in salita per la Lazio, rimasta in ...Ciro Immobile torna al gol allo scadere del primo tempo contro il Cluj: questa rete lo porta nella top 10 dei migliori marcatori italiani di sempre nelle coppe europee, ora è a quota 26. #LazioCluj Ci ...