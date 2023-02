Il Veneto vuole più soldi per sé ma il governo impugna il bilancio Zaia | “Andiamo avanti” L’inedita lite tra la Regione leghista e Meloni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “Fuoco amico” sull’autonomia amministrativa e fiscale del. Quando meno te l’aspetti è ildi Giorgiae del ministro per gli Affari regionali, ilRoberto Calderoli, are ilapprovato dal Consiglio regionale a dicembre su un passaggio in qualche modo anticipatore delle richieste delladi gestire in proprio risorse ora appannaggio dello Stato. Il Consiglio dei ministri ha deciso di ricorrere alla Corte costituzionale perché ritiene che a Venezia sia stata compiuta un’invasione di campo su un terreno sensibile, l’autonomia tributaria. Si tratta della legge di Stabilità che porta il numero 30 del 2022, l’unicodi unaitaliana che sia statoto dal ...