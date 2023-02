Il suicidio della 17enne Alice | dopo 6 anni svolta nell’inchiesta | fu stuprata e filmata Ci sono 4 indagati

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) È arrivataquasi seilanelle indagini sul caso deldiSchembri,agrigentina che il 18 maggio 2017 si getto dalla Rupe Atenea, il punto più altocittà,aver affidato ai social uno sfogo sul peso che portava per «un segreto» che non poteva «essere detto». Quel segreto, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato uno stupro di gruppo che la ragazza subì dueprima, quando aveva 15, e per il quale ora la Procura ha notificato quattro avvisi di conclusione delle indagini preliminari, l’atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. I quattro, su due dei quali procede la procura minorile poiché non avevano ancora 18 ...