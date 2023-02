Il rame è il nuovo petrolio | ecco perché può diventare strategico

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilè uno dei principali barometri della salute economica globale grazie al suo ampio utilizzo, come nelle apparecchiature elettriche e nei macchinari industriali e, per questo, indicatore di crescita e sviluppo quando molto ricercato. Il prezzo della materia prima ha avuto un buon inizio d’anno, come spiega Money.it, dato l’indebolimento del dollaro e le aspettative degli investitori per un aumento della domanda dopo la riapertura dell’economia cinese. Sono emersi anche problemi di fornitura a breve termine, con l’esplosione di proteste in Perù, che rappresenta il 10% della fornitura mondiale di, ad aggravare le stime di una carenza di approvvigionamento. Non solo, ilè destinato a subire un cambio generazionale della domanda con l’aumento della decarbonizzazione. Sebbene una riapertura cinese e una ...