Il programma del fine settimana per le giovanili neroverdi

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ildeldel Settore Giovanile del Sassuolo Calcio: Partite di Venerdì 17 Febbraio UNDER 14 – TORNEO CAROLI HOTELS: ore 9,45 Soccer Dream-Sassuolo presso Heffort Sport Village di Parabita (LE) e ore 15,45 Sassuolo-Taras Taranto presso Campo “Comunale” di Ruffano (LE). CAMPIONATO PULCINI 2013: ore 18 Castelnuovo-Sassuolo – Campo “Palafitta” – Via della Chiesa, 7 – Castelnuovo Rangone – 1^ Giornata Fase Primaverile. Partite di Sabato 18 Febbraio UNDER 14 – TORNEO CAROLI HOTELS: ore 9,45 Lazio-Sassuolo presso Campo Comunale “La Torre” – Castrignano de’ Greci (LE) e ore 16,10 Sassuolo-San Giuliano City presso Heffort Sport Village di Parabita (LE). CAMPIONATO REGIONALE UNDER 13 PRO: ore 17 Sassuolo-Cesena – Campo “Adriana Spazzoli” – Mapei Football Center – Via Giorgio Squinzi, 1 – Sassuolo (MO) – 7^ Giornata di ...