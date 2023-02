Il post Skriniar per 20 milioni | Marotta all’assalto

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L’Inter è già attenta alla sostituzione di Milanche, a giugno, lascerà Milano a parametro zero per trasferirsi a Parigi La stagione dell’Inter proseguirà con l’imminente sfida di campionato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Lautaro Martinez 5,5 - Si divora un'occasionissima non da LautaroMondiale. Soffre un po' la ... All.: StankovicINTER (3 - 5 - 2): Onana;, de Vrij, Acerbi; Darmian (66 Dumfries), Barella (...INTER (3 - 5 - 2): Onana;, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, ... 30 (ultima nel settembre 2019, 1 - 3) Informazioni sull'autore delRedazione See author's posts ...

Mercato Inter, parte la caccia al post Skriniar: tre i nomi in pole Calcio in Pillole

L'Inter riparte... da zero: quattro giocatori in scadenza nel mirino L'Interista

Inter, via Skriniar-Brozovic. Gazzetta: “Pronta la rivoluzione a costo zero, il preferito è Kessie” TUTTO mercato WEB

Mercato Inter, post Skriniar: contro l'Udinese occhi su Becao Footballnews24.it

Post-Skriniar, Djaló resta un nome da monitorare L'Interista

Uno degli obiettivi low cost del club nerazzurro si è ormai accordato con l'ex Simeone: arriva a zero dalla Premier League ...Inter, alcuni atteggiamenti di Brozovic non sono piaciuti Oltre la partenza di Skriniar, un nuovo giocatore è stato messo sul mercato: il centrocampista croato Marcelo Brozovic. La società neroazzurra ...