Il Paradiso delle Signore | trama 17 febbraio 2023 | Ezio e Gloria si ritrovano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L'ultima puntata della settimana de Illascerà decisamente il segno, come rivela ladi venerdì 17. TraColombo eMoreau, infatti, accadrà qualcosa di inaspettato che rimescolerà le carte sia per loro sia per Veronica Zanatta. Intanto, verranno sorteggiati i due single in cerca dell'anima gemella, che avranno diritto ad una cena al buio, ma non tutti saranno felici dell'esito del concorso. Poco dopo, mentre a casa Colombo l'atmosfera sarà rilassata e serena, Marcello rifletterà sul suo imminente ingresso al Circolo in qualità di socio. Barbieri, in particolare, è già stato votato dagli altri soci, grazie al suo toccante discorso e grazie al voto di Ludovica. Tuttavia, Umberto, contrario al suo ...